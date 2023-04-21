Halkbank'tan 8.100 TL teminatla 3+1 müstakil ev satışı! Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL!
Halkbank, uygun taksitlerle sahibi olabileceğiniz, 3+1 müstakil evlerini 8.100 TL teminatla satışa sunuyor. Bu fırsatı kaçırmadan önce detayları inceleyelim. Bankaların sattığı evleri almak oldukça kolay bir süreçtir. İlk olarak, bankaların internet siteleri veya şubelerinde satışa sunulan evleri inceleyebilirsiniz. Eğer bir ev ilginizi çekerse, o ev için gerekli olan belgeleri hazırlayarak banka şubesine başvurabilirsiniz. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi, tapu fotokopisi ve konut kredisi başvuru formu yer alabilir.
21.04.2023 10:33 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:33
Halkbank'tan 8.100 TL teminatla 3+1 müstakil ev satışı! Halkbank, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yer alan Bahçeli Mahallesi'nde bulunan 144 ada 1 parseldeki 288,19 metrekare kullanım alanına sahip müstakil evi satışa çıkardı. Okullar Caddesi'nde bulunan evin başlangıç bedeli 270.000 TL olarak belirlendi. Bu yazıda, Halkbank'ın Bahçeli Mahallesi'ndeki müstakil ev satışı için belirlediği şartları inceleyeceğiz.