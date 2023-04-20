2000 sonrası kademeli yaş indirimi, staj, 5000 prim, kısmi emeklilik piyangosu vuracak talihliler netleşti! EYT'de YEPYENİ PRİM TABLOSU GELDİ! SSK, Bağkur, 2925 Tarım...
Emeklilik için yeni sistem geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da Bağ- Kur'luların prim şartlarını düşürecek çalışma yapıldığını gösterirken, reform kapsamında EYT düzenlemesini kaçıranların da ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda 9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar merakla yeni açıklamaları bekliyor. İşte detaylar...
Emeklilikte yeni sistemin anahtarı açılıyor. EYT'liye yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılırken, yeni bir reformun da sinyali geldi. AK Parti seçim beyannamesinde emekliliği kolaylaştıracak yolları açıkladı. Özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre yaş şartının esnetileceği ve ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği sağlanacağına' yönelik maddeler yeni reformun habercisi oldu. Öte yandan 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek. İşte tüm detaylar haberimizde...
Milyonlarca EYT'liye yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılırken, yeni bir reformun da sinyali verildi.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 'emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceği ve ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği sağlanacağına' yönelik maddeler yeni reformun habercisi oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da Bağ- Kur'luların prim şartlarını düşürecek çalışma yapıldığını gösterirken, reform kapsamında EYT düzenlemesini kaçıranların da ele alınması bekleniyor.
KADEMELİ FORMÜL
EYT yasası ile milyonlarca çalışan yaş şartı olmadan emekli olurken, bu düzenlemeyi küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da var.