2000 sonrası kademeli yaş indirimi, staj, 5000 prim, kısmi emeklilik piyangosu vuracak talihliler netleşti! EYT'de YEPYENİ PRİM TABLOSU GELDİ! SSK, Bağkur, 2925 Tarım...

Emeklilikte yeni sistemin anahtarı açılıyor. EYT'liye yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılırken, yeni bir reformun da sinyali geldi. AK Parti seçim beyannamesinde emekliliği kolaylaştıracak yolları açıkladı. Özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre yaş şartının esnetileceği ve ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği sağlanacağına' yönelik maddeler yeni reformun habercisi oldu. Öte yandan 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek. İşte tüm detaylar haberimizde...