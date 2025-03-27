MECLİS’TEN GEÇTİ ŞİMDİ SIRA ZAM FARKINDA! Emeklilere bayram ikramiyesi zam farkı ne zaman ödenecek?

İki aylık alanlara ise ikramiye bu dosyalardan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılıyor. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında şimdi 3 bin lira ödendi. Yeni yasa kapsamında da bin lira fark verilecek.