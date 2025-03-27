SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Ramazan Bayramı öncesi müşterilerine özel sınırlı süreli kampanyalar başlattı. Ziraat Bankası ise mobilden müşteri olanlara 5000 TL bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 10:24
Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

TEB'den Bayram Alışverişlerine 2.000 TL Bonus Desteği

TEB, Ramazan Bayramı hazırlıklarını hızlandıran müşterileri için 1 Mart - 6 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli özel bir kampanya başlattı.

Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

Bireysel kredi kartı sahipleri, market, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinde 2.000 TL'ye kadar bonus kazanabilecek.

Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

Kampanya Detayları:

Her ikinci 2.000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL bonus kazanımı,

Katılım için CEPTETEB Mobil uygulamasından veya ALISVERIS2 yazıp 4616'ya SMS göndererek kayıt yapılması gerekiyor,

Kazanılan bonuslar 14 Nisan 2025'te kartlara yüklenecek, 29 Nisan'a kadar kullanılması zorunlu.

Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

Ziraat Bankası'ndan 5.000 TL Bankkart Lira Fırsatı

Ziraat Bankası ise 31 Aralık 2024 - 30 Haziran 2025 arasında Ziraat Mobil üzerinden Süper Şube müşterisi olanlara 5.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye ediyor.

Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

Nasıl Kazanılır?

Ziraat Süper Şube müşterisi olmak için Ziraat Mobil'den başvuru yapın,

Bankkart Kredi Kartı alın,

2.500 TL ve üzeri her alışverişte 500 TL Bankkart Lira kazanın (Toplam 5.000 TL'ye kadar).

Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

Kazanılan Bankkart Lira'lar ile indirimli alışveriş,

Ziraat Süper Şube'nin özel kredi ve yatırım ürünlerine erişim,

Ücretsiz EFT ve döviz işlemleri gibi ayrıcalıklar.

Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

Kampanyaları Karşılaştıralım: Hangisi Daha Kazançlı?

Kriter TEB Ziraat Bankası
Maksimum Kazanç 2.000 TL Bonus 5.000 TL Bankkart Lira
Geçerli Tarihler 1 Mart - 6 Nisan 2025 31 Aralık 2024 - 30 Haziran 2025
Katılım Şartı Bireysel kredi kartı sahibi Ziraat Süper Şube müşterisi
Öne Çıkan Özellik Market alışverişi odaklı Uzun vadeli avantajlar
Bayram öncesi sevindiren müjde: 2000 TL ve 5000 TL hesaplara yatıyor

TEB kampanyasına katılmak için 6 Nisan'a kadar kayıt yaptırın,

Ziraat'te Süper Şube müşterisi olmak için 30 Haziran'ı beklemeyin.

NOT: Her iki kampanyada da şartları tamamlamadan önce resmi banka sayfalarını kontrol edin.