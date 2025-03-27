9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

Bankalar Neden Sıfır Faizli Kredi Veriyor?

Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA gibi devler başta olmak üzere 10'dan fazla banka, yeni müşteri kazanma yarışına girdi. Bu kampanyalarla:

✔ Kısa vadeli nakit ihtiyaçlar hızlıca karşılanıyor,

✔ Mevcut müşteri portföyüne yeni kullanıcılar ekleniyor,

✔ Dijital bankacılık kullanımı teşvik ediliyor.