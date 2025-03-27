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9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

Türkiye'nin önde gelen bankaları, yaz sezonu öncesi yeni müşteriler için cazip %0 faiz oranlarıyla kredi kampanyalarını yeniledi. Akbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA ve İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 9 banka, 75.000 TL'ye varan tutarlarda nakit avans ve ihtiyaç kredisi seçenekleri sunuyor. İşte en güncel kampanya detayları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 10:22
9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

Bankaların Sıfır Faizli Kredi Kampanyaları Karşılaştırması

Banka Maksimum Tutar Vade Öne Çıkan Özellik
Garanti BBVA 75.000 TL 3 Ay En yüksek tutarlı kampanya
ON Dijital 60.000 TL 6 Ay Kredi + Ek Hesap kombini

9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor
Enpara.com 50.000 TL 6 Ay Masrafsız işlem avantajı
Türkiye İş Bankası 55.000 TL 1-3 Ay İşCep üzerinden anında başvuru

9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor
Akbank 55.000 TL 3-6 Ay 30.000 TL kredi + 25.000 TL avans
DenizBank 45.000 TL 3 Ay Hızlı onay süreci
Türkiye Finans 25.000 TL 3 Ay Happy Bonus Kart müşterilerine özel
9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

Nasıl Başvuru Yapılır?

Adım: Bankanın resmi web sitesi veya mobil uygulamasına girin.

Adım: "Yeni Müşteri" seçeneğinden kimlik bilgilerinizi girerek hesap açın.

9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

Adım: "Kredi Başvurusu" bölümünden kampanyalı ürünü seçin.

Adım: Onay alırsanız para 15 dakika içinde hesabınıza yatıyor.

Dikkat! Bazı bankalar ücret kesintisi yapabiliyor. Garanti BBVA'da 50 TL, QNB'de 75 TL işlem ücreti olabilir.

9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

Bankalar Neden Sıfır Faizli Kredi Veriyor?

Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA gibi devler başta olmak üzere 10'dan fazla banka, yeni müşteri kazanma yarışına girdi. Bu kampanyalarla:

✔ Kısa vadeli nakit ihtiyaçlar hızlıca karşılanıyor,

✔ Mevcut müşteri portföyüne yeni kullanıcılar ekleniyor,

✔ Dijital bankacılık kullanımı teşvik ediliyor.

9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

Kimler Alabilir?

Yeni müşteri olanlar (Daha önce bankayla çalışmamış),

Kredi notu 1.400+ olanlar (KKB üzerinden ücretsiz kontrol edin),

Kimlik ve gelir belgesi sunabilenler

9 farklı banka açıkladı! Faizsiz kredi güncellendi! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

Adımda Başvuru Rehberi

Seçim Yapın: Akbank veya Garanti BBVA gibi kampanya yapan bir banka seçin.

Dijital Kayıt: Bankanın mobil uygulamasından TC kimlik no ve iletişim bilgilerinizi girerek hesap açın.

Talep Gönderin: Uygulamadaki "Kredi Başvurusu" sekmesinden tutar ve vadeyi seçip onay bekleyin.

Not: Onay alırsanız para 15 dakika içinde hesabınıza aktarılır.

Kaynak: takvim.com.tr tarafından bankaların resmi web sitelerinden derlenmiştir