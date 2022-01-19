Meclisten geçti: Emekli maaşlarında 1000 TL artış kesin! Asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam... Aralık 2021 enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin 2022 zam oranı da netleşti. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda arttı. Başkan Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi. Aynı zamanda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek...