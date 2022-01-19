Meclisten geçti: Emekli maaşlarında 1000 TL artış kesin! Asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam...
6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2022 memur ve emekli zammı belli olmuştu. Emekli maaşlarının en az 2500 TL olarak belirlenmesiyle; 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak. Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 3,5 milyar TL olarak belirlendi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." demişti. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu bağlamda toplam 1000 liralık zam yapılmış olacak. İşte 2022 emekli maaş tarifesine dair detaylar!
Meclisten geçti: Emekli maaşlarında 1000 TL artış kesin! Asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam... Aralık 2021 enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin 2022 zam oranı da netleşti. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda arttı. Başkan Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi. Aynı zamanda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek...
Ek zam meclisten geçti mi sorusu memur ve emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Enflasyon oranları ile 2022 memur ve emekli zammının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, memur ve emekliye ek zammı da içeren 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon'da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.
1000 TL ZAM
Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.