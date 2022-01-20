32 günde ayda 1.749, 3.498, 5.247, 6.996 TL vadeli mevduat kazancı veriliyor! Akbank, Burgan Bank, Fibabanka TEB...
Akbank'ın 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları ile vatandaşların TL birikimlerini yüksek oranlar ile değerlendirmesi sağlanıyor. %21,50'ye varan faiz oranları ile Vadeli Mevduat Hesap üzerinden işlem yapacak vatandaşlar için uzun vadede stopaj fırsatları da sunuluyor.
Bankalar arasında mevduat faizi yarışları devam ediyor. Rekor seviyelere kadar yükselen mevduat faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel cazip teklifler sunuluyor. Yüzde 21,50'ye kadar yükselen faiz oranları kapsamında vatandaşlar, 20 Aralık'tan itibaren uygulamaya alınan kur korumalı TL mevduat hesabıyla gelen yüksek faizlere sahip hesaplar ile birikimlerini değerlendirebiliyorlar. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.
12 aydan uzun vadeli açılan hesaplar için %0 stopaj oranları belirlenmiştir. Akbank İnternet ve Mobil üzerinden yapılacak kolay işlemler sayesinde vadeli hesap ile vatandaşların sayısız bankacılık hizmetinden de en avantajlı oranlar ile yararlanması sağlanacak. Mevduat miktarına göre farklı faiz oranları uygulanmaktadır.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda
Burgan Bank Mevduat Faiz Oranları
32 günlük en yüksek vadeli mevduat hesabı faiz oranlarına sahip bankalar arasında yer alan Burgan Bank, %21,25'e varan yüksek faiz oranları ile en iyi faiz getirisini sağlamaktadır. Ayrıca dijital kanallar üzerinden kolayca vadeli hesap açma fırsatları ve gündüz vadesiz gece vadeli hesap olarak sayısız bankacılık işleminin de avantajlı şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.
50.000 TL mevduat birikimi için 32 günlük en yüksek faiz getirisi ise 875 TL olarak hesaplanmıştır.
Fibabanka Mevduat Faiz Oranları
Yüksek hoş geldin faizine sahip bankalar arasında ilk sırada gelen Fibabanka, %20 mobil ve internet bankacılığına özel faiz oranları TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en avantajlı fırsatları sağlıyor. Ek faiz avantajlarından da yararlanarak birçok bankacılık hizmetinden avantajlı oranlarla yararlanabilecekleri gibi diğer avantajları da elde etmeleri sağlanacaktır. 60 gün boyunca hoş geldin faizi sunarak, EFT ve havale işlemleri için de ücretsiz işlem olanakları tanımaktadır.
50.000 TL mevduat birikimi için 32 günlük en yüksek faiz getirisi 833 TL olarak hesaplanmıştır.
Alternatif Bank Mevduat Faiz Oranları
Alternatif Bank VOV Hesap ile vadesi bozulmadan nakit çekme ve yatırma işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. %20,50'ye varan faiz oranları ile 90 gün boyunca yüksek hoş geldin faizinden tüm vatandaşların yararlanması sağlanmaktadır. Görüntülü görüşme ile kolayca banka müşterisi olarak hesap açma işlemleri tamamlanabilir.
50.000 TL mevduat birikimi için 32 günlük en yüksek faiz getirisi ise 854 TL olarak hesaplanmıştır.