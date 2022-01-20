32 günde ayda 1.749, 3.498, 5.247, 6.996 TL vadeli mevduat kazancı veriliyor! Akbank, Burgan Bank, Fibabanka TEB...

Burgan Bank Mevduat Faiz Oranları

32 günlük en yüksek vadeli mevduat hesabı faiz oranlarına sahip bankalar arasında yer alan Burgan Bank, %21,25'e varan yüksek faiz oranları ile en iyi faiz getirisini sağlamaktadır. Ayrıca dijital kanallar üzerinden kolayca vadeli hesap açma fırsatları ve gündüz vadesiz gece vadeli hesap olarak sayısız bankacılık işleminin de avantajlı şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

50.000 TL mevduat birikimi için 32 günlük en yüksek faiz getirisi ise 875 TL olarak hesaplanmıştır.