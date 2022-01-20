EYT ile ilgili son dakika haberi geldi! Ak Parti açıkladı! EYT için 2022'de kritik tarih! Erken emeklilik ve 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkacak mı?

Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni formüller konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında bakanlık tarafından süreç başlatılmış ancak 2022 asgari ücret, emekli maaşları ve 3600 ek gösterge gibi konuların yoğunluğu nedeniyle çalışma takvimine eklenmemişti. 1999 yılında çıkan yasa ile birçok kişinin prim ve diğer şartları sağlamasına rağmen yaşa takıldıkları için yaşadıkları mağduriyetin ne şekilde giderileceği ise merak konusu. İşte EYT ve 3600 ek gösterge konularında merak edilen detaylar.