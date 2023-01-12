Meclis zarfı açtı! Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! SSK, Bağkur'luya %15 Refah payı...

Ocak ayı milyonlarca emeklinin ve memurun kazanç ayı oldu. Özellikle memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payıyla yüzde 30 zam yansıtıldı. Bütün bunların yanı sıra bir artış da 15 Ocak'ta yapılacak. O gün yürürlüğe girecek ek göstergeyle beraber maaşlara ilave artış gerçekleşecek. Bu bağlamda ek gösterge emekli aylıklarına 2 bin 587, ikramiyelerine 77 bin 610 liraya varan artış getirecek. Böylelikle emekli memurların ek gösterge artışına göre yüzde 22'ye varan oranlarda artış sağlanacak. Peki, zamlı maaşlar kaç TL olacak? Memura ek zam Meclis'ten geçti mi? İşte tüm detaylar haberimizde!