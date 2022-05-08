MEB’den 750, Rekabet Kurumu’ndan da 60 kişilik MEMUR+PERSONEL alım müjdesi! Kamuda iş arayanlar zil takıp oynayacak! Maaşı 10 bin TL ve üzeri...

Devlet Kurumları yeni ilan açtı. İş arayanlara güzel haber geldi. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar belli oldu. MEB ve Rekabet Kurumu harekete geçti. Toplamda 810 kişilik boş kadroya memur ve personel alımı yapılacak. Kamuda iş arayanlar zil takıp oynayacak. İlanlarda maaşı 10 bin TL ve üzeri olan meslek grupları da yer alıyor. MEB'den 750, Rekabet Kurumu'ndan da 60 kişilik alım müjdesi! MEB'in başvuruları henüz başlamamışken, Rekabet Kurumu'nun ise başvuru süreci bitmek üzere... Tarihleri sakın kaçırmayın! İşte detaylar...