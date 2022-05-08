MEB'den 750, Rekabet Kurumu'ndan da 60 kişilik MEMUR+PERSONEL alım müjdesi! Kamuda iş arayanlar zil takıp oynayacak! Maaşı 10 bin TL ve üzeri...
İş arayanlara MEB'den 750, Rekabet Kurumu'ndan da 60 kişilik alım müjdesi! Millî Eğitim Bakanlığınca ve Rekabet Kurumu tarafından memur-personel alımı yapılacak. MEB, okullarda kalite güvence sisteminin aktif hâle getirilmesi için kurulan yeni teftiş sistemi kapsamında tüm illerde eğitim müfettişleri başkanlıkları kuRdu. Bu doğrultuda illerin eğitim müfettişi ihtiyacını karşılamak üzere sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak. Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan kamu ilanına göre de farklı unvanlarda 60 memur alımı yapılıyor. İşte detaylar...
Devlet Kurumları yeni ilan açtı. İş arayanlara güzel haber geldi. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar belli oldu. MEB ve Rekabet Kurumu harekete geçti. Toplamda 810 kişilik boş kadroya memur ve personel alımı yapılacak. Kamuda iş arayanlar zil takıp oynayacak. İlanlarda maaşı 10 bin TL ve üzeri olan meslek grupları da yer alıyor. MEB'den 750, Rekabet Kurumu'ndan da 60 kişilik alım müjdesi! MEB'in başvuruları henüz başlamamışken, Rekabet Kurumu'nun ise başvuru süreci bitmek üzere... Tarihleri sakın kaçırmayın! İşte detaylar...
MEB MÜFETTİŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?
MEB 750 müfettiş yardımcısı alacak. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Millî Eğitim Bakanlığınca okullarda kalite güvence sisteminin aktif hâle getirilmesi için kurulan yeni teftiş sistemi kapsamında tüm illerde eğitim müfettişleri başkanlıkları kuruldu. Bu doğrultuda illerin eğitim müfettişi ihtiyacını karşılamak üzere sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak. Sınav başvuruları 16-27 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak. '' denildi.
Tüm eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek ve il milli eğitim müdürlüklerindeki eğitim müfettişleri başkanlıklarında istihdam edilmek üzere 750 'Eğitim Müfettiş Yardımcısı' alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyuru, Resmî Gazete ve Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Eğitim müfettiş yardımcılığı sınavının 16-27 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapılacağını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Okul ve kurumlarda kalite güvence sistemini daha etkin hale getirmek, eğitim sistemimizin tüm bileşenlerini sürekli izleyip değerlendiren ve önleyici rehberliği esas alan anlayışla yeni bir teftiş sistemini hayata geçirdik. Kalite güvence sistemi odaklı teftiş sistemiyle kurumsal ve bireysel gelişimin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amaçlıyoruz. Bu vesileyle sınava girecek bütün öğretmen ve yöneticilerimize şimdiden başarılar diliyorum."
750 eğitim müfettiş yardımcısının tamamı öğretmenlerden alınacak
Halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan, 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek.
Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.