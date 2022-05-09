20-48 yaş arası formu dolduran iş sahibi olacak! İŞKUR 96 BİN 075 işçi alacak! Vasıflı vasıfsız KPSS'siz sınavsız ilanlar açıldı! 4 ayda 475.878 kişi...

Mayıs 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları merakla araştırılıyor. Yeni ay için hazırlık yapan binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını tek tek açıklıyor. Mayıs ayının ilk haftalarında işçi alımı ilanlarıyla özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara bakmak istiyor. Şu anda açık iş sayısı 96 bin 75 kişi olarak duyuruldu. İşte Mayıs ayı İŞKUR personel alımı ilanları 2022!