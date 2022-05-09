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Haberler Ekonomi Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Carrefoursa'da 32 TL'ye sıvı yağ var! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs'ta...

Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Carrefoursa'da 32 TL'ye sıvı yağ var! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs'ta...

Carrefoursa yeni sıvı yağ fiyatlarını duyurdu. İndirim furyası bu hafta Carrefoursa'da başladı. Vatandaşlar yeni haftada zincir marketlerin aktüel mamüller kataloğunu araştırıyor. Bu hafta Carrefoursa mağazalarında 1,2,3,4 ve 5 litrelik Ayçiçek yağları yeni fiyatlarıyla raflardaki konumunu aldı. Hem de internet alışverişlerinde de Carrefoursa Kart' özel sürpriz indirim vatandaşları bekliyor. İşte 9,10,11 Mayıs Carrefoursa Ayçiçek yağı fiyatları

09.05.2022 10:38 - Son Güncelleme: 09.05.2022 10:38
Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Carrefoursa’da 32 TL’ye sıvı yağ var! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs’ta...

Carrefoursa'da 32 TL'ye sıvı yağ var! Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs için hazır durun. Carrefoursa mağazalarında ve online alışveriş sitelerinde ayçiçek yağı fiyatlarının güncel hali vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Yeni haftaya gelmemizle birlikte alışveriş için market market gezmek istemeyenler Carrefoursa aktüel ürünlerini internet arama motorlarında araştırıyor. Bu haftanın yeni indirimli ürünlerine haberimizde yer verdik. İşte Carrefoursa güncel aktüel ürünleri ve sıvı yağ fiyatlarında son durum...

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Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Carrefoursa’da 32 TL’ye sıvı yağ var! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs’ta...

İşte güncel Carrefoursa Ayçiçek yağı fiyatları;

Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Carrefoursa’da 32 TL’ye sıvı yağ var! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs’ta...
Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Carrefoursa’da 32 TL’ye sıvı yağ var! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs’ta...
Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Carrefoursa’da 32 TL’ye sıvı yağ var! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs’ta...

İşte güncel Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu;

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