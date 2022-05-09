Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Carrefoursa’da 32 TL’ye sıvı yağ var! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs’ta...

Carrefoursa'da 32 TL'ye sıvı yağ var! Düşen fiyatlar domino etkisi yaratacak! Ayçiçek yağı fiyatlarına soğuk duş! 9,10,11 Mayıs için hazır durun. Carrefoursa mağazalarında ve online alışveriş sitelerinde ayçiçek yağı fiyatlarının güncel hali vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Yeni haftaya gelmemizle birlikte alışveriş için market market gezmek istemeyenler Carrefoursa aktüel ürünlerini internet arama motorlarında araştırıyor. Bu haftanın yeni indirimli ürünlerine haberimizde yer verdik. İşte Carrefoursa güncel aktüel ürünleri ve sıvı yağ fiyatlarında son durum...