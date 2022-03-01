MEB 7.398,87 TL brüt maaşla 2 bin 401 personel alımı yapılacak! En az lise mezunu, lisans kadroları açıklandı: Müfettiş yardımcısı, fizyoterapist, aşçı...

MEB tek tek açıkladı! En az lise mezunu, lisans, önlisans düzeyinde personel alınacak. Başvurular 21 Mart'ta başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli olarak görev yapacak aşı ve aşçı yardımcısı pozisyonuna personel alacağını duyurdu. Ayrıca yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacğaı da belirtildi. İşte 2022 MEB personel alımına ilişkin başvuru detayları!