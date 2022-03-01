MEB 7.398,87 TL brüt maaşla 2 bin 401 personel alımı yapılacak! En az lise mezunu, lisans kadroları açıklandı: Müfettiş yardımcısı, fizyoterapist, aşçı...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. 81 il genelinde eğitim müfettişleri başkanlığının oluşturulmasını sağlanyan MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik kapsamında yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacağı duyuruldu. Öte yandan yayınlanan başka ilanda ise Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) alınacağı belirtildi. Bu kapsamda 2 kadro için açılan ilanda MEB, 1.651 personel alacak. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı şartları nelerdir? İşte merak edilenler!
MEB tek tek açıkladı! En az lise mezunu, lisans, önlisans düzeyinde personel alınacak. Başvurular 21 Mart'ta başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli olarak görev yapacak aşı ve aşçı yardımcısı pozisyonuna personel alacağını duyurdu. Ayrıca yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacğaı da belirtildi. İşte 2022 MEB personel alımına ilişkin başvuru detayları!
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! MEB 750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAPACAK
Türkiye genelinde 81 il milli eğitim müdürlüğünde eğitim müfettişleri başkanlığının oluşturulmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik, eğitim müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlarını da kapsıyor.