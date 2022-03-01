Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!

Bu oranın, Rusya'ya ait rezervlerin yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Borrell, Rusya ve Çin'deki rezervlere erişimin ise engellenmeyeceğini söylemiş ve son yıllarda Rus rezervlerinin Batı tarafından dondurulamayacak ülkelere gönderdiğine işaret etmişti.

Rusya, ekonomide ve uluslararası ticarette risklerden korunmak için dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreci Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak ettikten sonra hızlandırmaya başlamıştı.