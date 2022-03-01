Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasıyla Ukrayna'ya başlayan askeri harekatın ardından batılı ülkeler bir bir yaptırım açıklamasında bulundu. Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık yarısı batılı ülkeler tarafından dondurulurken ülkenin rezervinin önemli bir kısmının da Çin'de olduğu biliniyor. Rezervlerin yüzde 21,7'si altın olarak Rusya'da bulunurken, yüzde 13,8'i Çin'de tutuluyor.
Rezervlerin yüzde 5'i çeşitli hükümetler arası kuruluşlarda muhafaza edilirken, kalanının yüzde 4,5'i Birleşik Krallık'ta, yüzde 3'ü Avusturya'da, yüzde 2,8'i Kanada'da, yüzde 10,7'si ise adı açıklanmayan diğer ülkelerde tutuluyordu.
REZERVLERDE DOLARIN PAYI AZALTILMIŞTI
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinde bulunan Rusya Merkez Bankası rezervlerinin dondurulacağını duyurmuştu.
Bu oranın, Rusya'ya ait rezervlerin yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Borrell, Rusya ve Çin'deki rezervlere erişimin ise engellenmeyeceğini söylemiş ve son yıllarda Rus rezervlerinin Batı tarafından dondurulamayacak ülkelere gönderdiğine işaret etmişti.
Rusya, ekonomide ve uluslararası ticarette risklerden korunmak için dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreci Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak ettikten sonra hızlandırmaya başlamıştı.