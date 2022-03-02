Bu destekler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak! Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği!
Türkiye'nin önde gelen çoğu mağazasında ve adedi sektörde geçerli faizsiz alışveriş ihtiyaç kredileri kullandırılması hedefleniyor. Vatandaşların son dönemde karşılaştıkları yüksek fiyatlar ve hayat sürdürdükleri nakit sorunu nedeniyle bankaların alış veriş kredilerine de talep giderek artıyor. Genellikle elektronik, mobilya ve beyaz eşya alımlarında geçerli faizsiz kredi desteği çoğu vatandaşın cebini rahatlatacak cinsten. Faizsiz ve masrafsız seçeneklerinin yanı sıra makul vade ve ödeme kolaylıklarıyla sağlanan kredi çoğu vatandaşın ihtiyacına deva olacak. Fibabanka, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası doğrultusundan elektronikten e – ticarete, mobilyadan yapı marketlere kadar çoğu değişik alanda alış veriş kredileri veriliyor. Peki alış veriş kredisi müracaatı nasıl yapılır? Alışveriş kredisi oranları nelerdir?
Vatandaşların artan ihtiyaçlarına yönelik harekete geçen bazı bankalar faizsiz ve masrafsız olarak alışveriş kredisi sağlarken, bazıları ise oldukça uygun oranlar ile birçok alışverişte geçerli cazip finansman seçenekleri sunuyor. Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Fibabanka tarafından sunulan alışveriş kredilerinin sunduğu bu avantajlar nedeniyle yaygın olarak tercih edilmeye başlandığı görüldü.
Yapı Kredi Alışveriş Kredisi
Alışveriş kredisi Yapı Kredi Bankası tarafından Türkiye'nin önde gelen birçok mağazasında geçerli olarak sunuluyor. Sadece ilgili mağazalarda geçerli olacak kredi kapsamında Vatan Bilgisayar, Koçtaş, Hepsiburada, Teknosa, Gittigidiyor, N11, MediaMarkt, Arçelik, Beko, Daikin, Braun gibi daha birçok büyük marka yer alıyor.
Vakıfbank Dijital Alışveriş Kredisi
Vakıfbank anlaşmalı e – ticaret sitelerinde geçerli olmak üzere anında alışveriş kredisi desteği sağlıyor. Vakıfbank Anında Dijital Kredi ve Vakıfbank Taksitli Ek Hesap ile kullanılabilecek kredi, N11, İncehesap ve paynet altyapısına sahip birçok firmada geçerli olacak.