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Haberler Ekonomi Bu destekler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak! Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği!

Bu destekler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak! Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği!

Türkiye'nin önde gelen çoğu mağazasında ve adedi sektörde geçerli faizsiz alışveriş ihtiyaç kredileri kullandırılması hedefleniyor. Vatandaşların son dönemde karşılaştıkları yüksek fiyatlar ve hayat sürdürdükleri nakit sorunu nedeniyle bankaların alış veriş kredilerine de talep giderek artıyor. Genellikle elektronik, mobilya ve beyaz eşya alımlarında geçerli faizsiz kredi desteği çoğu vatandaşın cebini rahatlatacak cinsten. Faizsiz ve masrafsız seçeneklerinin yanı sıra makul vade ve ödeme kolaylıklarıyla sağlanan kredi çoğu vatandaşın ihtiyacına deva olacak. Fibabanka, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası doğrultusundan elektronikten e &ndash; ticarete, mobilyadan yapı marketlere kadar çoğu değişik alanda alış veriş kredileri veriliyor. Peki alış veriş kredisi müracaatı nasıl yapılır? Alışveriş kredisi oranları nelerdir?

takvim.com.tr
02.03.2022 08:40 - Son Güncelleme: 02.03.2022 08:40
Bu destekler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak! Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği!

Vatandaşların artan ihtiyaçlarına yönelik harekete geçen bazı bankalar faizsiz ve masrafsız olarak alışveriş kredisi sağlarken, bazıları ise oldukça uygun oranlar ile birçok alışverişte geçerli cazip finansman seçenekleri sunuyor. Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Fibabanka tarafından sunulan alışveriş kredilerinin sunduğu bu avantajlar nedeniyle yaygın olarak tercih edilmeye başlandığı görüldü.

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Bu destekler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak! Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği!

Yapı Kredi Alışveriş Kredisi

Alışveriş kredisi Yapı Kredi Bankası tarafından Türkiye'nin önde gelen birçok mağazasında geçerli olarak sunuluyor. Sadece ilgili mağazalarda geçerli olacak kredi kapsamında Vatan Bilgisayar, Koçtaş, Hepsiburada, Teknosa, Gittigidiyor, N11, MediaMarkt, Arçelik, Beko, Daikin, Braun gibi daha birçok büyük marka yer alıyor.

Bu destekler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak! Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği!

Online Alışveriş Kredisi kapsamında mağazalara göre değişmekle beraber 500 – 25.000 TL arasında kredi tamamen masrafsız olarak tahsis edilmektedir. %2,49'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan faiz oranları ile anında kredi başvurusu yapılarak kullanılabilmektedir.

Bu destekler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak! Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği!

Vakıfbank Dijital Alışveriş Kredisi

Vakıfbank anlaşmalı e – ticaret sitelerinde geçerli olmak üzere anında alışveriş kredisi desteği sağlıyor. Vakıfbank Anında Dijital Kredi ve Vakıfbank Taksitli Ek Hesap ile kullanılabilecek kredi, N11, İncehesap ve paynet altyapısına sahip birçok firmada geçerli olacak.

Bu destekler mobilya, elektronik, beyaz eşya ve internet alışverişlerinde geçerli olacak! Vatandaşın cebini rahatlatacak faizsiz kredi desteği!

36 aya varan vade imkanı ve anında dijital kanallar üzerinden başvuru avantajları ile vatandaşların kolayca birçok ihtiyacı için kredi kullanması sağlanabilecek.

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