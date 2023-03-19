MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU LİSTESİ İL İL 2023! 5000 MEB memur alımı başvuruları başladı mı? KPSS şartı var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika personel alımı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bakan Özer'in yaptığı alım duyurusu sonrası kontenjan, branş dağılımı ve diğer ayrıntılar belli oldu. Peki 5000 MEB memur alımı başvuruları başladı mı? Başvuru koşulları açıklandı mı? KPSS şartı var mı?