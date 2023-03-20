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Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü! 8 Eylül 1999 öncesi... | Emeklilik kapısı açılıyor

8 Eylül 1999 öncesi işe başlamasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. İşe başlangıcı SGK'ya bildirilmeyen ya da geç bildirilenler davayla EYT'li olabilecek. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve emeklilik kapısı açabilecek bazı kritik soruların yanıtları...

Hazal Ateş
Takvim
20.03.2023 07:00 - Son Güncelleme: 20.03.2023 07:00
Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü! 8 Eylül 1999 öncesi...

EYT yasası kapsamında emeklilik dilekçesi verenlerin sayısı 2 haftada 1.2 milyonu geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü! 8 Eylül 1999 öncesi...

İş mahkemelerine de EYT'li olmak için rekor başvuru geldi.

Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü! 8 Eylül 1999 öncesi...

İşe girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu.

Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü! 8 Eylül 1999 öncesi...

Çalıştığı halde işe başlangıcı SGK'ya bildirilmeyen ya da geç bildirilenler dava açarak EYT'li olabilecek.

Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü! 8 Eylül 1999 öncesi...

Emeklilik kapısı açabilecek bazı kritik soruların yanıtları şöyle:

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