Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü! 8 Eylül 1999 öncesi... | Emeklilik kapısı açılıyor
8 Eylül 1999 öncesi işe başlamasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. İşe başlangıcı SGK'ya bildirilmeyen ya da geç bildirilenler davayla EYT'li olabilecek. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve emeklilik kapısı açabilecek bazı kritik soruların yanıtları...
20.03.2023 07:00 - Son Güncelleme: 20.03.2023 07:00
İşe girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu.