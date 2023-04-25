Mayıs ortası Bağ-Kur SSK emeklisine yaz havası estirecek ödeme! T.C Kimlik Numarası sonu 0,2,4,6,8 olana parayı yatıracaklar! 7.500+.9.000 TL= En düşük 16.500 TL... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı için geri sayım sürüyor. SSK Bağ-Kur emeklileri zam oranını 3 Temmuz 2023 günü öğrenecek. Ay başında açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekliye yapılacak son zam oranını işaret etti. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak sorusu merak edildi. Öte yandan henüz promosyon almayanlar için bankalar listeyi güncelledi. Ödemeler 8.500 TL ile 10.000 TL'yi buldu.