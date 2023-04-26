Emekliye 9.350 TL, Memura 15.979 TL, Asgari ücretliye 11.050 TL maaş! Milyonlara %15 Refah Payı + %21 EK ZAM netleşiyor! Kalem kalem Temmuz zam tablosu
Milyonlarca kişi Temmuz zammına adım adım yaklaşıyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu oran merakla beklenirken, zam oranlarına refah payı da ekleneceği gündeme geldi. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? Temmuz'da asgari ücret kaç TL olacak? İşte yeni hesaplamalar haberimizde...
26.04.2023 09:09 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:09
2023 yılının ikinci 6 ayı için yapılacak zamlar şekillenmeye başlıyor. Emekliler, kamu işçileri, memurlar, asgari ücretliler ve özel sektör çalışanları Temmuz ayında yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Yalnızca enflasyon artışı değil bu yıl yine refah payı zammı da beklentiler arasında. Peki, Temmuz'da kim, ne kadar maaş alacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Emekli, memur taban maaşlar kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak.