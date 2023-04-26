3600 prim + 15 yılla kısmi emeklilik! EYT'nin ardından hesaplar değişti! 2000-2008 sigortalıya 50-55 yaş indirimi kıskaçta! Aylık Bağlama Oranı...

EYT yasasının ardından gündemde sıklıkla kısmi emeklilik şartları araştırılıyor. Öte yandan 2000 ve üstü sigortalılara alternatif emeklilik yolları için yeni düzenlemeler bekleniyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. EYT kapsamında olup primi yetmeyenler ise kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecek. Kısmi emeklilikte ise yaş şartının düşürülmesi bekleniyor. Peki, kısmi emeklilik şartları neler? Yeni emeklilik sistemi ne zaman devreye girecek? İşte merak edilenler!