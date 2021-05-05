Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor! 12 ay boyunca sıfır faizli kredi! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor. Gündemde araç almak isteyen yüzbinlerce kişi güncel kampanyaları merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. Araba alma hayali ile yanıp tutuşan kişiler hem özellikleri hem de fiyat performans ilişkisi açısından kendilerine uygun olanı seçmek istiyor. Bu nokta da ödeme koşulları, faiz ve vade oranları gibi pek çok detay araştırıyor. Yeni bir aya başlamışken Mayıs ayı Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat otomobil kampanyaları neler? Özellikle 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı dikkat çekiyor. İşte detaylar…