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Haberler Ekonomi Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi!

Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi!

Mayıs ayı Aile Destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merakla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek ödemeleri her ayın ilk 10 gününde yatırılıyor. Söz konusu ödemeler hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı, listesi ve ödeme takvimi!

22.05.2023 15:06 - Son Güncelleme: 22.05.2023 15:06
Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi!

Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri 2023 hakkında araştırmalar hızlandı. Her ay düzenli olarak ödenen sosyal yardım paraları bu ay henüz yatmadı. Bu noktada sosyal yardımdan yararlanan vatandaşlar internet arama motorlarında 'Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? ' sorularına yanıt arıyor. İşte son durum.

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Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi!

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ne zaman yapılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğin taktirde haberimizde son dakika gelişmelere yer verilecektir.

Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi!

ÖDEME SORGULAMA

Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden destek ödemelerini takip edebiliyor.

e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA

Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi!

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

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