Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi!

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ne zaman yapılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğin taktirde haberimizde son dakika gelişmelere yer verilecektir.