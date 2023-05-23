Bu hafta (23-24-25 Mayıs 2023) BİM'de o ürünler indirimde! Kumtel markası fiyatları düşürdü... BİM hafta içi kataloğu yayımlandı!
Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta müşterilerine cazip fırsatlar sunan aktüel ürünler kampanyasıyla adından söz ettiriyor. Bu hafta da BİM'de indirimli ürünlerle dolu bir katalog hazırlandı ve merakla beklenen fiyatlar açıklandı. BİM mağazalarında 23-24-25-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fiyatlarla müşterilerini karşılıyor. Kampanyanın başlamasıyla birlikte Kumtel marka ürünlerde büyük indirimler yapılıyor. Özellikle Kumtel Turbo Çift Cam Ankastre Set Siyah, sadece 4.499,00 TL gibi cazip bir fiyatla müşterilere sunuluyor.
23.05.2023 09:43 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:43