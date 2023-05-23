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Haberler Ekonomi SGK'ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...

SGK'ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Aile Koruma Kalkanı Programı, ev hanımlarına emeklilik yolu açarak önemli bir adım atmaktadır. Bu program kapsamında ev hanımlarının emeklilik hakkı, daha erişilebilir hale getirilecek ve SGK'ya tek belge ile müracaat etmek yeterli olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını duyurmuştu. Bu müjdeli adım, ev hanımlarının uzun yıllar süren emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak ve sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını kolaylaştıracaktır.

23.05.2023 10:05 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:05
SGK’ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...

Ev hanımlarına emeklilik imkanı doğdu. Ev hanımlarına emeklilik güvencesi sağlanacağı açıklandı. Emeklilik şartı ve başvurularına ilişkin detaylar da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." dedi. Açıklamaların ardından gözler ev hanımlarına emeklilik hakkında detaylara çevrildi. Sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. İşte detaylar...

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SGK’ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında gündemdeki soruları yanıtladı. Bu yıldan itibaren bazı şartların yerine getirilmesi ile artık çalışmayan ev hanımları da maaş alabilecek.

SGK’ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız." ifadelerine yer verdi.

SGK’ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." dedi.

SGK’ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SÖZÜ

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum.

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