SGK’ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...

Ev hanımlarına emeklilik imkanı doğdu. Ev hanımlarına emeklilik güvencesi sağlanacağı açıklandı. Emeklilik şartı ve başvurularına ilişkin detaylar da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." dedi. Açıklamaların ardından gözler ev hanımlarına emeklilik hakkında detaylara çevrildi. Sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. İşte detaylar...