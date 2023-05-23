SGK'ya tek belge ile müracaat etmek kâfi! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 12.804 TL + 3/1 sigorta primi! 5, 10, 15, 20, 25 yıl evli kalan o yaşta...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Aile Koruma Kalkanı Programı, ev hanımlarına emeklilik yolu açarak önemli bir adım atmaktadır. Bu program kapsamında ev hanımlarının emeklilik hakkı, daha erişilebilir hale getirilecek ve SGK'ya tek belge ile müracaat etmek yeterli olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını duyurmuştu. Bu müjdeli adım, ev hanımlarının uzun yıllar süren emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak ve sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını kolaylaştıracaktır.
23.05.2023 10:05 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:05
Ev hanımlarına emeklilik imkanı doğdu. Ev hanımlarına emeklilik güvencesi sağlanacağı açıklandı. Emeklilik şartı ve başvurularına ilişkin detaylar da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." dedi. Açıklamaların ardından gözler ev hanımlarına emeklilik hakkında detaylara çevrildi. Sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. İşte detaylar...