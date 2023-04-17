Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

Aile destek yardımı ödeme takvimi gündemde sıkça araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerinin Mayıs ayı taksitleri ne zaman hesaplara geçecek merak ediliyor. 850-1250 TL arasında yapılan ödemeler için başvurular ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı?