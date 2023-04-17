RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek ödemeleri hakkında aramalar da hız kazandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların her ay düzenli olarak yararlandığı Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

17.04.2023 23:41 - Son Güncelleme: 17.04.2023 23:42
Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

Aile destek yardımı ödeme takvimi gündemde sıkça araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerinin Mayıs ayı taksitleri ne zaman hesaplara geçecek merak ediliyor. 850-1250 TL arasında yapılan ödemeler için başvurular ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı?

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Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023

Öncelikle Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihinin netleşmediğini belirtelim.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI

Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

Nisan ayı Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için bu ay toplam 645 milyon 269 bin 922 lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinde, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinin bulunduğunu belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Ödemeyle ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz.

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