Sisteme kayıtlı olan alıyor! Çocuklu aileler bayram edecek! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Çocuklu aileler bayram edecek! 2023 yılında 1-2-3-4 çocuklu aileler için ödemeler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere için harekete geçti. Sosyal yardımlar kapsamında hali hazırda okula giden milyonlarca öğrenciye çeşitli programlar aracılığı ile maddi destek sağlanıyor. Bu desteklere bir yenisi daha eklendi. Buna göre sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin Çocuk Destek Bileşeni ismiyle ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacağı duyuruldu. İşte detaylar...