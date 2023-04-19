Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! O kişiler EYT'den sayılmayacak! '3 yıllık prim' detayına dikkat! Bağkur'lular 18-26 günlük farkla...

Emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT'de mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz kılınıyor. E-Devlet üzerinden 80 kez kayıt yaptıran, 2-3 yıllık prim eksiğine rağmen başvuru yapanlar SGK çalışanlarını meşgul ediyor. Bağkur borcu olanlar veya aynı anda 3 yerden başvuru yapanların emeklilikleri kabul edilmiyor. EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...