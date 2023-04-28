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Haberler Ekonomi Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!

Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih merak edildi. Geçtiğimiz ay maaşların erken yatması nedeniyle mayıs ayında da erken yatıp yatmayacağı sorgulanıyor. Peki, Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
28.04.2023 10:32 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:32
Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!

EYT, SSK, Bağkur maaşlarının ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Mayıs ayı takviminde değişiklik olacak mı merak konusu oldu. Peki, Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!

MAYIS AYI MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Buna göre emekli ve memurlar ödeme günlerinde maaşlarını alacaklar...

Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ 2023
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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