Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih merak edildi. Geçtiğimiz ay maaşların erken yatması nedeniyle mayıs ayında da erken yatıp yatmayacağı sorgulanıyor. Peki, Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler!
28.04.2023 10:32 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:32
EYT, SSK, Bağkur maaşlarının ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Mayıs ayı takviminde değişiklik olacak mı merak konusu oldu. Peki, Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...