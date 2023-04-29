Mayıs 2023 emekli ZAMLI PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ! 9.000 TL'ye yükseldi! 19 banka onayladı! Ziraat, Halkbank, Vakıf...
Mayıs ayıyla birlikte bankaların promosyon ücret listelerinde değişiklik yapması bekleniyor. Bu durum, EYT'lilerin emekli olması ve yeni emekli olanların bankalar arasında rekabet yaratmasıyla birlikte daha da önem kazanıyor. Ancak, hangi bankanın en yüksek promosyon ödemesini yapacağına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Bankaların promosyon ücretleri konusunda sürekli olarak değişiklik yapabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, promosyon tutarları müşterinin emekli maaşının tutarına göre değişebilir. Bu nedenle, yeni emekli olan vatandaşların promosyon ücretlerini karşılaştırarak en uygun teklifi veren bankayla anlaşma yapmaları önerilir. Farklı bankaların sunduğu promosyon tekliflerini karşılaştırmak için bankaların resmi web sitelerinde veya şubelerinde bulunan bilgilerden faydalanabilirsiniz.
29.04.2023 13:55 - Son Güncelleme: 29.04.2023 13:55
Mayıs ayına az bir zaman kala emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. En düşük aylık ödemesini 5.500 liradan 7.500 liraya yükselten düzenleme, emeklilerin promosyonunda da artışa neden oldu. Öte yandan mayıs kampanyaları için bankalar harekete geçti. Peki, Mayıs 2023 en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Mayıs ayı zamlı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte banka banka yeni liste!
Taban aylık düzenlemesinden yararlanan, yani aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükselen emekliler, 7.500- 10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alma imkanı elde etti. Daha önce 3.500-7.500 lira maaş aralığından promosyon alan emeklilere, böylece bu ödemesini yükseltme yolu açılmış oldu.