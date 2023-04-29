Mayıs 2023 emekli ZAMLI PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ! 9.000 TL'ye yükseldi! 19 banka onayladı! Ziraat, Halkbank, Vakıf...

Mayıs ayına az bir zaman kala emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. En düşük aylık ödemesini 5.500 liradan 7.500 liraya yükselten düzenleme, emeklilerin promosyonunda da artışa neden oldu. Öte yandan mayıs kampanyaları için bankalar harekete geçti. Peki, Mayıs 2023 en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Mayıs ayı zamlı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte banka banka yeni liste!