Belediye şirket işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmeliler kadroya atanıyor! 460 BİN İŞÇİYE KADRO KESİNLEŞTİ! 2008 öncesi unvan, yıllık izin, sigorta...

Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar ile belediyelerde, diğer mahalli idarelerde, Sağlık Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve kapsamdaki diğer idarelerde sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçişleri ile ilgili başvuru süresi deprem nedeniyle 31 Mart 2023 Cuma gününe kadar uzatılmıştı.