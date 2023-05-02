MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut, taşıt kredi oranları merak ediliyor. Bu nedenle kredi çekmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Kredi faiz oranları 2023 listesini araştırıyor. Genellikle bankalarda konut, taşıt, ihtiyaç kredisi şeklinde üçe ayrılan sistemde rakamlar bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...
02.05.2023 15:45 - Son Güncelleme: 02.05.2023 15:45
Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi için araştırmalar hızlandı. Mayıs ayı itibariyle güncel kredi faiz oranları merak edildi. İşte mayıs ayı faiz tablosu...