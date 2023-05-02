Vav TV İzle
Haberler Ekonomi MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi

MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut, taşıt kredi oranları merak ediliyor. Bu nedenle kredi çekmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Kredi faiz oranları 2023 listesini araştırıyor. Genellikle bankalarda konut, taşıt, ihtiyaç kredisi şeklinde üçe ayrılan sistemde rakamlar bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
02.05.2023 15:45 - Son Güncelleme: 02.05.2023 15:45
MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi

Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi için araştırmalar hızlandı. Mayıs ayı itibariyle güncel kredi faiz oranları merak edildi. İşte mayıs ayı faiz tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.79

100.000 Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.67 (48 ay)

Konut kredisi: %1,20 (48 ay)

MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

0 KM taşıt kredisi: %1.59

2. el taşıt kredisi: %1.59

İhtiyaç Kredisi: %1.55

Sıfır konutlara özel SarıPanjur Konut Kredisi: %1,20

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,29

MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi

HALKBANK TAŞIT / KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

10.000 İhtiyaç Kredisi: %1.89 (24 ay)

100.000 Konut Kredisi: %1.20 (24 ay)

100.000 Taşıt Kredisi 2. El: %1.65 (48 ay)

MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi

KAÇ YILLIK EVLERE KONUT KREDİSİ VERİLİR?

Eski evlerde krediye uygunluk durumu genel olarak binanın yapıldığı tarihe ve şartlarına göre değişmektedir. Bina eğer 10 yıllık veya daha uzun yıllık ise binalarda mevzuatta değişiklik olduğu için krediye uygun olmayabilmektedir.

SON DAKİKA