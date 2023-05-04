DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! İŞKUR DSİ 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bölge Müdürlüğü kura çekilişi ASİL YEDEK TAM LİSTE! İŞÇİ SONUÇ: dsi.gov.tr
DSİ bu yıl 908 işçi alımı için başvuruları 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden aldı. Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucu asil ve yedek listeler yayımlanacak. Kura çekim tarihi duyurulurken, başvuru yapan vatandaşlar kura çekimi ve sonucu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Devlet Su İşleri 908 düz işçi, elektrikçi, bekçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞKUR DSİ bölge müdürlükleri nihai isim listesi belli oldu mu? İşte İŞÇİ SONUÇ: dsi.gov.tr ASİL- YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ PDF indir!
4 NİSAN 2023 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 908 işçi alımı kura tarihi belli oldu. 2023 yılında İŞKUR aracılığı ile Elektrik, Bekçi, Akaryakıtçı, Boyacı, Bahçıvan, Tesisatçı, Boyacı badanacı ve daha bir çok kadroya alımlar yapılacak. Kura çekiminin İŞKUR ya da DSİ internet adresinden yapılması ve dsi.gov.tr adresinden asil ve yedek isim listelerinin yayımlanması bekleniyor. Peki DSİ İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ işçi alımı kura çekimi canlı nasıl, nereden izlenir? İşte sonuç ekranı ile asil yedek isim listesi sorgulama seçeneği ve il il bölge müdürlükleri!
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 4 NİSAN 2023!
DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde tamamlandı.
DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilmeye başlandı.
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Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.