Aktüel ürünler kataloğu 12 gün önceden yayımlandı! BİM ANNELER GÜNÜ ÜRÜNLERİ 2023! Anneye, kaynanaya, halaya, eşe, teyzeye, ablaya, kız kardeşe...
BİM Anneler Günü kataloğunu yayımladı. Her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan anneler günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Annesine ya da eşine, sevgilisine, kız kardeşine, ablasına, halasına, teyzesine, yengesine, kaynanasına Anneler Günü hediyesi almak isteyenler BİM marketlerine koşsun! 5 Mayıs'ta raflara düşecek. İşte BİM Anneler Günü ürünleri 2023...
02.05.2023 13:30 - Son Güncelleme: 02.05.2023 13:30
BİM'in merakla beklenen Anneler Günü kataloğu yayımlandı. Bu hatfa 5 Mayıs'tan itibaren BİM marketlerinde Anneler Günü için hediye seçenekleri yer alacak. 12 gün önceden yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda Anneler Günü hediye seçenekleri yer alıyor. İşte BİM 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.