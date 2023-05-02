Aktüel ürünler kataloğu 12 gün önceden yayımlandı! BİM ANNELER GÜNÜ ÜRÜNLERİ 2023! Anneye, kaynanaya, halaya, eşe, teyzeye, ablaya, kız kardeşe...

BİM'in merakla beklenen Anneler Günü kataloğu yayımlandı. Bu hatfa 5 Mayıs'tan itibaren BİM marketlerinde Anneler Günü için hediye seçenekleri yer alacak. 12 gün önceden yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda Anneler Günü hediye seçenekleri yer alıyor. İşte BİM 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.