Mart ayının en ucuz ürünleri belli oldu! ŞOK duyurdu 2 Mart’tan itibaren geçerli! 10 kg ekonomik boy 175 TL! Bez, 30 TL’lik sabun, sürpriz ürünler...

ŞOK 2 - 7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta farklı ürünlerde kampanyalar yapan ŞOK zincir marketleri Mart ayının ilk büyük indirim kampanyasına imza attı. Bu haftanın indirimli ürünleri tek tek belli oldu. Peki bu hafta ŞOK'ta neler, hangi ürünler, kaç TL indirimde? Fiyatlar takır takır düştü. Bu hafta özellikle beyaz eşya ve temizlik ürünlerinde indirim göze çarptı. Sabun, bez, çamaşır suyu ve daha bir çok üründe fiyatlar indi. İite ŞOK 2 - 7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu listesi.