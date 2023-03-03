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Haberler Ekonomi Şu kadar olacak deyip tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın için uyarı! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Şu kadar olacak deyip tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın için uyarı! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Altın piyasasında yatırımcılar için son dönemde pek de olumlu gelişmeler yaşanmıyor. Fiyatlarda gözlenen yükselişler ne yazık ki sürdürülebilir olmuyor ve bir süre sonra geri çekilmeler gözleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu son gelişmeleri ve gelecekteki olası fiyatlamaları değerlendirdi. İşte çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı...

takvim.com.tr
03.03.2023 12:26 - Son Güncelleme: 03.03.2023 12:26
Şu kadar olacak deyip tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın için uyarı! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Ons altın fiyatlarında dip seviyenin henüz görülmediğine dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının baskıları azaldığında ons altında yükselişler yaşandığını ancak ardından yeniden geri çekilmelerin izlendiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta, ons altında 1.850 dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, 1.838 dolarda satışların gerçekleştiğini ve ons altının yeniden geri çekildiğini ifade etti.

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Şu kadar olacak deyip tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın için uyarı! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Ancak Memiş'e göre, ons altın fiyatları için dip seviye henüz görülmedi. Bu yıl için dip seviyenin 1.780 dolar ile 1.790 dolar arasında olması bekleniyor. Ons altın bu seviyeye düştüğünde alacağı destekle yeniden yükselişe geçecektir. Gelecek hafta bu geri çekilme yaşanabilir ancak altın yatırımcıları rahat olmalı, çünkü dip seviyesine değen ons altın fiyatları yeniden 1.900 dolara doğru hareket edecektir.

Şu kadar olacak deyip tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın için uyarı! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Şu Kadar Olacak Deyip Tarih Verdi!

Serbest piyasada ise 19,10-19,30 aralığında. Kısa vadede bu bant aralığı geçerli olacak ancak orta ve uzun vadede yükseliş trendi devam edebilir.

Şu kadar olacak deyip tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın için uyarı! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Benim öngörüm ise 2023 yılında doların 24-25 TL arasında işlem göreceği yönünde. Kısa vadede ise kontrollü bir süreç yaşanabilir."

Şu kadar olacak deyip tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın için uyarı! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, Euro'nun son zamanlarda oldukça düşüş yaşadığını ve şu an 18,80-20,50 aralığında işlem gördüğünü ifade etti. Serbest piyasada ise 20,18-20,30 aralığında olduğunu belirtti.

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