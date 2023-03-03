Şu kadar olacak deyip tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın için uyarı! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Ancak Memiş'e göre, ons altın fiyatları için dip seviye henüz görülmedi. Bu yıl için dip seviyenin 1.780 dolar ile 1.790 dolar arasında olması bekleniyor. Ons altın bu seviyeye düştüğünde alacağı destekle yeniden yükselişe geçecektir. Gelecek hafta bu geri çekilme yaşanabilir ancak altın yatırımcıları rahat olmalı, çünkü dip seviyesine değen ons altın fiyatları yeniden 1.900 dolara doğru hareket edecektir.