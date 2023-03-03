Bu hafta Ayçiçek yağı 139,90 TL’ye düştü! Migros 2-15 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Migros’ta %20-25’lik indirim! Pirinç, makarna, bulgur...

Migros 2-15 Mart 2023 broşürü yayımlandı. Vatandaşlar bu hafta Migros'ta aradıkları ürününün indirimde olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada güncel Migros 2-15 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Migros flaş kampanyasını duyurdu. 2-15 Mart 2023 tarihleri arasında ayçieçk yağı, pirinç, bulgur, et, tavuk, kivi, zencefil, kavrulmuş badem, peynir, pastırma, sucuk, salam, salça, turşu gibi onlarca, hatta yüzlerce üründe dev indirim uygulandı. İşte Migros 2-15 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ!