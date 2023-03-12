Mart ayı Emekli Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! SSK, Bağkur, 4C aylık ödeme TAKVİMİ 2022!
Mart ayı Emekli Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından emekli ve memur maaşları Şubat ayında erken yatırılmıştı. Gözler şimdi Mart ayı ödemelerinde. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Bir yandan da Temmuz zammı bekleniyor. Ocak ayında zam oranları yüzde 30'a yükseltilen, ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. İşte hesaplamalar ve diğer tüm detaylar...
Mart ayı Emekli Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken yatar mı merak ediliyor. Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem felaketinin üzerinden 1 ayı aşkın bir süre geçti. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş Şubat ayında maaşlarını erken çekmişti. Şimdi Mart ayı ödemeleri bekleniyor. İnternet arama motorlarında maaşların erken yatma ihtimali var mı araştırılıyor. Peki açıklama var mı, geldi mi? Maaşlar hangi tarihte yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
MART AYI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Öncelikle belirtelim ki Mart ayı emekli ve memur maaşlarının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama gelir gelmez haberimizde son dakika gelişmelere yer verilecektir.
BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Şubat ayı maaşlarına ilişkin olarak Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verilmişti.
ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıklamıştı.