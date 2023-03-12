Mart ayı Emekli Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! SSK, Bağkur, 4C aylık ödeme TAKVİMİ 2022!

Mart ayı Emekli Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken yatar mı merak ediliyor. Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem felaketinin üzerinden 1 ayı aşkın bir süre geçti. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş Şubat ayında maaşlarını erken çekmişti. Şimdi Mart ayı ödemeleri bekleniyor. İnternet arama motorlarında maaşların erken yatma ihtimali var mı araştırılıyor. Peki açıklama var mı, geldi mi? Maaşlar hangi tarihte yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...