KPSS'siz tecrübesiz, 18-47 yaş arasına başvuru ekranı aktif edildi! Hastanelere, devlet dairelerine... İŞKUR vanayı açtı akın akın personel alınıyor!

Kamuya, özel sektöre binlerce personel alımı başladı. Mart ayında İŞKUR ile işe girmek çok kolay! Diplomasız, KPSS'siz alımlar yapılıyor. Temizlik, güvenlik görevlisi, sekreter, aşçı, kaynak ustası gibi KPSS' siz alımların yanı sıra üniversite mezunları için de alımlar dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere onlarca ilde yeni mezun ve deneyimli memurlar işe koyulacak. Aynı zamanda deprem bölgesi içinde toplamda 50 bin TYP alımı yapılacağı duyuruldu. İşte Mart ayı İŞKUR güncel TYP, kamu, özel sektör işçi, personel, memur alımları...