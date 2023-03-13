KPSS'siz tecrübesiz, 18-47 yaş arasına başvuru ekranı aktif edildi! Hastanelere, devlet dairelerine... İŞKUR vanayı açtı akın akın personel alınıyor!
İŞKUR başvuru ekranını aktifleştirdi ve alımlar başladı. Bugünden itibaren hastanelere, okullara, kamuya, bankalara alımlar başladı. İlanlara başvuran şartları taşıması halinde hemen işe başlayabilecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi illerde, hangi mesleklerde ilanlar açıldı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, aşçı, zabıta, hemşire, hasta kayıt görevlisi ve daha bir çok ünvanda alımlar yapılacak. Hangi şehirde olursanız olun fark etmiyor! Her ilde ilan bulunuyor. İşte detaylar...
Kamuya, özel sektöre binlerce personel alımı başladı. Mart ayında İŞKUR ile işe girmek çok kolay! Diplomasız, KPSS'siz alımlar yapılıyor. Temizlik, güvenlik görevlisi, sekreter, aşçı, kaynak ustası gibi KPSS' siz alımların yanı sıra üniversite mezunları için de alımlar dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere onlarca ilde yeni mezun ve deneyimli memurlar işe koyulacak. Aynı zamanda deprem bölgesi içinde toplamda 50 bin TYP alımı yapılacağı duyuruldu. İşte Mart ayı İŞKUR güncel TYP, kamu, özel sektör işçi, personel, memur alımları...
Kamuda, özel sektörde, geçici ve ya sürekli iş arayanlara müjde! Yeni personel alımı başladı. Mart ayında İŞKUR ile işe girmek isteyenlere güzel haber duyuruldu. Diplomanız olsun ya da olmasın herkese uygun işler mevcut.
İŞKUR TYP ALIMLARI 2023!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıkımın en çok yaşandığı kentlerin başında gelen Hatay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İŞKUR'un TYP alımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı son dakika açıklamasında daha önce 20 bin kişi olarak açıklanan TYP işçi alımı 30 bin arttırılarak 50 bine kadar çıkarıldığını söyledi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI İŞ İLANI
Gençlik ve Spor Bakanlığı TYP personel alımı yapıyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne temizlik görevlisi alımının detayları belli oldu. TYP Personel alımı ilanlarına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı 56 Şehirde İŞKUR aracılığı ile Toplum Yararı Programları kapsamında personel alımı gerçekleştirecek.