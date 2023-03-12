Borçluya tarihi fırsat! Yapılandırma yürürlüğe girdi kime, hangi imkanlar geldi? Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi...

Yasayla borçların üstü çizilirken; depremzedelere, iş kuranlara destekler sağlanacak, trafik ceza puanları silinecek. İşte detayları:

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?: Vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenim kredisi borçları gibi borçlar kapsamda. Burada ana kriter borçların 31 Aralık 2022 öncesine ait olması…

NELER SİLİNİYOR?: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

