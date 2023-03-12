Borçluya tarihi fırsat! Yapılandırma yürürlüğe girdi kime, hangi imkanlar geldi? Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi...
Tarihi yapılandırma yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bazı borçlar tamamen silinirken, bazılarında da ödenecek tutarda önemli düşüş yaşanacak. Depremzedelere, iş kuranlara da yeni destekler geldi... İşte bu imkanlardan yararlanma yolları ve başvuru için dikkate alınması gereken tarihler...
Vatandaşın kamuya olan borçlarına yönelik tarihi yapılandırma yasası hayata geçti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasayla borçların üstü çizilirken; depremzedelere, iş kuranlara destekler sağlanacak, trafik ceza puanları silinecek. İşte detayları:
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?: Vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenim kredisi borçları gibi borçlar kapsamda. Burada ana kriter borçların 31 Aralık 2022 öncesine ait olması…
NELER SİLİNİYOR?: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.
ÖDEME AZALACAK: Borçların gecikme zamları, cezaları silinecek. Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.
4 YILDA KAPATILABİLECEK: Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı ile güncellenen borç, 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1,135; 24 eşit taksit için 1,18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak. Bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.
PEŞİNE ÖNEMLİ FIRSAT: Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Faiz, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.
BAŞVURU VE ÖDEME TARİHİ: Başvuruların ilgili idareye 31 Mayıs (bu tarih de dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemeler ve ilk taksit için son tarih 30 Haziran. Diğer taksitler ise takip eden aylık dönemler halinde yapılacak. Öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLECEK: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerinin düzenleme kapsamındaki alacakları, kredi kartıyla da ödenebilecek.
MATRAH ARTIRIMI İMKANI: Yasa teklifine eklenen yeni maddeye göre 2022 yılı için yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılabilecek. 2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbeste meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.