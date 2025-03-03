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Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikalarındaki değişiklikler, konut kredisi faiz oranlarını son 1,5 yılın en düşük seviyesine çekti. Bu gelişme, ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için güzel bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 11:47
Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

Konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların bankalar arasında detaylı bir karşılaştırma yapması büyük önem taşıyor. Faiz oranlarının yanı sıra vade süresi, toplam ödeme tutarı ve ek masraflar gibi unsurlar da kredi tercihini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

Bankalara Göre 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Konut Kredisi Ödeme Planları

Ev sahibi olmayı düşünenler için 1 milyon TL konut kredisi çekecekleri takdirde oluşacak aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şu şekilde sıralanıyor:



Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

Banka - Faiz Oranı / Aylık Taksit Toplam Ödeme

Türkiye İş Bankası %2,85 29.513 TL 3.558.088 TL

Akbank %2,85 29.513 TL 3.561.148 TL

TEB %2,83 29.330 TL 3.536.248 TL

Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

QNB Finansbank %2,84 29.421 TL 3.547.224 TL

Garanti BBVA %2,88 29.787 TL 3.605.889 TL

Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

Yapı Kredi %2,89 29.879 TL 3.601.725 TL

Ziraat Bankası %3,09 31.723 TL 3.823.318 TL

ING Bank %3,14 32.188 TL 3.879.160 TL

Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

Halkbank %3,25 33.215 TL 4.002.405 TL

DenizBank %3,49 35.478 TL 4.273.957 TL

VakıfBank %3,89 39.303 TL 4.731.391 TL

Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

Kredi Seçerken Dikkat!

✔️ Faiz Oranı / Kâr Payı: En düşük faiz oranı cazip görünse de vade süresine göre toplam ödeme miktarını değerlendirmek önemlidir.

Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

✔️ Ek Masraflar: Bankaların sunduğu kredi paketlerinde dosya masrafı, sigorta ve ekspertiz ücreti gibi ek ödemeleri kontrol etmek gerekir.

Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

✔️ Ödeme Planı: Kredi çekmeden önce, aylık taksit tutarlarının bütçeye uygun olup olmadığı hesaplanmalıdır.

Mart ayı 1 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları

✔️ Erken Ödeme ve Yapılandırma: Kredinin erken kapatılması durumunda uygulanacak cezai şartlar dikkate alınmalıdır.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır

Kaynak: takvim.com.tr