Mart ayında en ucuz ayçiçek yağı hangi markette? A101-BİM-TMO-MİGROS...

Peki, Mart ayında en uygun fiyatlı ayçiçek yağı nerede? Bu sorunun cevabı, marketlerin dönemsel olarak sunduğu indirimlerle şekilleniyor. Marketlerin ve markaların fiyatları arasında farklılıklar bulunsa da, tüketiciler bu farkı dikkate alarak bütçelerine en uygun seçeneği değerlendirebiliyor.