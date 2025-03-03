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Büyük fırsat; Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

Milli Emlak, vatandaşlara uygun fiyatlarla tarla ve arsa sahibi olma fırsatları sunmaya devam ediyor. Son olarak, Kars'ın Arpaçay ilçesinde 151 bin TL'ye satışa çıkarılan imarlı arsa, yatırım yapmak isteyenler için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Bu arsa, hem uygun fiyatı hem de stratejik konumu ile yatırımcılar için büyük avantajlar sağlıyor. Tarla ve arsa yatırımı yapmak isteyenler için fırsatları kaçırmamak adına detaylı bilgiye göz atabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 12:40
Büyük fırsat; Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

İhale Detayları ve Başvuru Bilgileri

Satışa sunulan 136,87 metrekarelik arsa için belirlenen tahmini ihale bedeli 151.000 TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 15.100 TL teminat bedeli yatırması gerekiyor.

Büyük fırsat; Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

📍 İhale Tarihi: 5 Mart 2025

🕙 İhale Saati: 10:15

📌 İhale Yeri: Kars / Arpaçay

Büyük fırsat; Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

Neden Bu Fırsatı Değerlendirmelisiniz?

Uygun fiyatlı yatırım imkânı

İmarlı arsa avantajı

Düşük teminat bedeliyle ihaleye katılım şansı

Büyük fırsat; Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bu fırsat hakkında daha fazla bilgi almak için Kars Milli Emlak Resmi Web Sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Milli Emlak resmi sitesinden alınmıştır

Kaynak: takvim.com.tr