Büyük fırsat; Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

Satışa sunulan 136,87 metrekarelik arsa için belirlenen tahmini ihale bedeli 151.000 TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 15.100 TL teminat bedeli yatırması gerekiyor.
📍 İhale Tarihi: 5 Mart 2025
🕙 İhale Saati: 10:15
📌 İhale Yeri: Kars / Arpaçay
✅ Uygun fiyatlı yatırım imkânı
✅ İmarlı arsa avantajı
✅ Düşük teminat bedeliyle ihaleye katılım şansı
Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bu fırsat hakkında daha fazla bilgi almak için Kars Milli Emlak Resmi Web Sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Milli Emlak resmi sitesinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr