Marketlerde kasalara gidenler şok yaşayacak! O ürünler alınamayacak yasak geliyor! Kabul edildiği an raflardan kaldırılacak A101, BİM, ŞOK...
Marketlerde kasalara gidenler şok yaşayacak. Dev zincir marketlerinde o ürünlerin satışına yasak gelecek. Listede yer alan ürünlerin satışı tarih olacak. Milyonlarca vatandaşın her gün uğrak yeri olan A101, Bim, Şok gibi marketlere kısıtlama geliyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen taslak çalışmaya göre marketlerde belirli ürünlerin satışı için düzenlemeye gidilecek. Hazırlanan bu çalışmayla özellikle küçük esnafın korunması hedefleniyor. Peki hangi ürünlerin satışı yasaklanacak? Gelin o ürünlere birlikte bakalım....
Marketlere o ürünler için gidenler elleri boş dönecek. 2021 yılında zincir market ve marketler için çeşitli düzenlemeler hazırlanmaya başlandı. Taslak çalışmaya bakıldığında elektronik ürünlerin satışına yasak geleceği görülüyor. Tütün ürünleri, cep telefonu, beyaz eşya gibi ürünlerin satışıyla ilgili yeni kararlar alınacak. 2021 yılından itibaren yürütülen bu çalışma tamamlandıktan sonra kabuk edildiği gibi raflardan kaldırılacak.
Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.