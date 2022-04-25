Marketlerde kasalara gidenler şok yaşayacak! O ürünler alınamayacak yasak geliyor! Kabul edildiği an raflardan kaldırılacak A101, BİM, ŞOK...

Marketlere o ürünler için gidenler elleri boş dönecek. 2021 yılında zincir market ve marketler için çeşitli düzenlemeler hazırlanmaya başlandı. Taslak çalışmaya bakıldığında elektronik ürünlerin satışına yasak geleceği görülüyor. Tütün ürünleri, cep telefonu, beyaz eşya gibi ürünlerin satışıyla ilgili yeni kararlar alınacak. 2021 yılından itibaren yürütülen bu çalışma tamamlandıktan sonra kabuk edildiği gibi raflardan kaldırılacak.