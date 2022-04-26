Net 7 bin 250 TL - 8 bin 50 TL arası MAAŞ! 81 il genelinde 3 bin 250 kişi istihdam edilecek! 167 cm boy şartı! E-devlet'ten başvuru kabul ediliyor!

İş arayanlara jet hızıyla bekçi alımı duyurusu yapıldı. Türkiye'nin genelinde 3 bin 250 alım yapılacak. Polis Akademisi güzel haberi verdi. Alıma ilişkin detaylar de bir bir paylaşıldı. Buna göre en az lise mezunları başvuru yapabilecek. Alınacak bekçilere en az 7 bin 250 TL, en fazla da 8 bin 50 TL maaş verilecek. E devlet ile başvuru yapmak mümkün olacak. Peki kimler bekçi olabilir? Bekçi alım şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte 2022 81 il geneli bekçi alımı başvuruları hakkında tüm merak edilenler...