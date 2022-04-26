Net 7 bin 250 TL - 8 bin 50 TL arası MAAŞ! 81 il genelinde 3 bin 250 kişi istihdam edilecek! 167 cm boy şartı! E-devlet'ten başvuru kabul ediliyor!
Bekçi alımına ilişkin duyuru bekleyenlere güzel haber! 7 bin 250 TL - 8 bin 50 TL arası maaş imkanı! En az 167 cm boyunda, en az lise veya dengi okul mezunu olanların başvuruları kabul ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplam 81 ilde bekçi alımı yapılacak. Alıma ilişkin kontenjanlar da açıklandı. Tam 3 bin 250 kişi istihdam edilecek! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) işbirliğinde bekçi alımı son dakika duyuruları haberimizde...
İş arayanlara jet hızıyla bekçi alımı duyurusu yapıldı. Türkiye'nin genelinde 3 bin 250 alım yapılacak. Polis Akademisi güzel haberi verdi. Alıma ilişkin detaylar de bir bir paylaşıldı. Buna göre en az lise mezunları başvuru yapabilecek. Alınacak bekçilere en az 7 bin 250 TL, en fazla da 8 bin 50 TL maaş verilecek. E devlet ile başvuru yapmak mümkün olacak. Peki kimler bekçi olabilir? Bekçi alım şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte 2022 81 il geneli bekçi alımı başvuruları hakkında tüm merak edilenler...
Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden duyuru geldi. 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; emniyet hizmetleri sınıfında, 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek bekçi alımı gerçekleştirilecek.
BEKÇİLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
2022 bekçi alımı başvurularına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat geçtiğimiz yıl başvuru yapan adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlamıştı.
Alıma ilişkin sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilmişti.