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Haberler Ekonomi Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar

Emeklilik için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Uzun süre çalışma hayatı olmayanlar, 'az prim' ile emeklilik yolunu arıyor. Özellikle kısmi emeklilik, primi az olanların imdadına yetişiyor...

Hazal Ateş
26.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 26.04.2022 06:57
Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar

Emeklilik için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor.

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Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar

Kimi çalışanlar da 'az primle' emeklilik yolunu arıyor.

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar

Burada devreye başta kısmi emeklilik olmak üzere çeşitli formüller giriyor...

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar

İşte az primle emekli olmanın yolları:

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar

SSK statüsünde tanınan en düşük prim günüyle emeklilik şartları neler?
Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK kapsamındaki sigortalılar en az 3600 prim gününü tamamlamaları şartıyla emekli olabiliyor.

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