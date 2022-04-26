Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar
Emeklilik için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Uzun süre çalışma hayatı olmayanlar, 'az prim' ile emeklilik yolunu arıyor. Özellikle kısmi emeklilik, primi az olanların imdadına yetişiyor...
26.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 26.04.2022 06:57
SSK statüsünde tanınan en düşük prim günüyle emeklilik şartları neler?
Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK kapsamındaki sigortalılar en az 3600 prim gününü tamamlamaları şartıyla emekli olabiliyor.