Marketlerde bu ürünler artık satılmayacak! BİM, ŞOK, A101 ve Migros'ta bundan sonra... Görenlerin eteği ayağına dolaşabilir! Ekmek, sigara...

Türkiye genelindeki market zincirleri tarafından satışı yapılan güncel ürünler her hafta çok satılıyor. Teknolojiden yiyeceğe kadar bir çok ürünün etken olarak satışı gerçekleştiriliyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişiklik yaşanabilir. Bunlar arasında satışı yasaklanan listesinde sigara ve ekmek olabilir. İşte konuya dair merak edilenler...