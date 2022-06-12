Nakde sıkışan maaşlı vatandaşlar için 100 bin TL tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Az önce açıklandı!

Ülkemizin önde gelen köklü kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, özellikle son iki haftadır yukarı yönlü hareketleri hız kazanmış olan ekonomi piyasalarının yaratmış olduğu pahalı hayat şartlarına karşın nakit desteğine ihtiyaç duyan maaşlı çalışanlara seslendi. Söz konusu duyurusunda hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının aynı avantajlardan yararlanabilecekleri bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini bildiren banka, ayrıntıları paylaştı.