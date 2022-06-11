İŞKUR'dan 137 bin personel alınacak! Hangi kadrolara işçi alımı yapılacak? Beden işçisi, temizlikçi, garson, güvenlik...
Bu yıl 637 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için yaklaşık 137 bin işçi aranıyor. İmalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor
11.06.2022 06:59 - Son Güncelleme: 11.06.2022 06:59
İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
TURİZM SEZONU ETKİSİ
İŞKUR aracılığıyla Mayıs'ta 122 bin 266, Ocak-Mayıs döneminde ise 586 bin 197 işe yerleştirme gerçekleşti.
İlk 5 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'turizm otelcilik elemanı, satış danışmanı / uzmanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.
EN ÇOK SATIŞ UZMANI ARANDI
Mayıs'ta İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 229 bin 714, Ocak- Mayıs'ta ise 935 bin 664 oldu.