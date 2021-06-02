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Markalardan Haziran ayına özel sıfır faizli kampanya! 51 bin 400 indirim! Devasa indirim mest etti! Opel-Fiat-Renault-Hyundai-Jeep-Peugeot...

51 bin 400 indirim vatandaşı mest etti! Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı. Bu süreçte bazı otomotiv şirketleri uygun kampanyalar yaparak, piyasanın hareketlenmesini sağlıyor. Fakat mayıs ayının sona ermesiyle birlikte bu kampanyalar da sona erebilir. İşte en uygun sıfır otomobil kampanyaları... Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.

02.06.2021 07:43 - Son Güncelleme: 02.06.2021 07:43
Markalardan Haziran ayına özel sıfır faizli kampanya! 51 bin 400 indirim! Devasa indirim mest etti! Opel-Fiat-Renault-Hyundai-Jeep-Peugeot...

Haziran ayı araç kampanyaları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en uygun sıfır araç kampanyaları... Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

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Markalardan Haziran ayına özel sıfır faizli kampanya! 51 bin 400 indirim! Devasa indirim mest etti! Opel-Fiat-Renault-Hyundai-Jeep-Peugeot...

EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor. Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.

Markalardan Haziran ayına özel sıfır faizli kampanya! 51 bin 400 indirim! Devasa indirim mest etti! Opel-Fiat-Renault-Hyundai-Jeep-Peugeot...

Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor.

Markalardan Haziran ayına özel sıfır faizli kampanya! 51 bin 400 indirim! Devasa indirim mest etti! Opel-Fiat-Renault-Hyundai-Jeep-Peugeot...

Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Markalardan Haziran ayına özel sıfır faizli kampanya! 51 bin 400 indirim! Devasa indirim mest etti! Opel-Fiat-Renault-Hyundai-Jeep-Peugeot...

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.