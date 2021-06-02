Markalardan Haziran ayına özel sıfır faizli kampanya! 51 bin 400 indirim! Devasa indirim mest etti! Opel-Fiat-Renault-Hyundai-Jeep-Peugeot...
51 bin 400 indirim vatandaşı mest etti! Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı. Bu süreçte bazı otomotiv şirketleri uygun kampanyalar yaparak, piyasanın hareketlenmesini sağlıyor. Fakat mayıs ayının sona ermesiyle birlikte bu kampanyalar da sona erebilir. İşte en uygun sıfır otomobil kampanyaları... Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.
Haziran ayı araç kampanyaları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en uygun sıfır araç kampanyaları... Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI
Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor. Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.