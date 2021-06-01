Vav TV İzle

ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya!

ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğunda yer alan yeni ürünlerin listesi marketlere fırsatları değerlendirmek üzere gidecek olanlarında aklında yer ediniyor. ŞOK'ta bu hafta Golf Maraşım Kesme, Mintax Sirkeli Genel Temizleyici, SuperFresh Mısır Konservesi, Red Bull Enerji İçeceği, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü, Betty Boop Oje Çeşitleri, Gliss Nutribalance /Bio-Tech/Million Gloss Şampuan, Ariel Toz Deterjan, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Waffle Kurulama Bezi Dikdörtgen, Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı ürünleri tercih edileceğe benziyor.

01.06.2021 15:05 - Son Güncelleme: 01.06.2021 15:12
ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya!

ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya yarın başlıyor. ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünler duyuruldu. Bakım, mutfak ve eş eşyası ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı, 3'ü 1 Arada French Press, Red Bull Enerji İçeceği, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Golf Maraşım Kesme, Mintax Sirkeli Genel Temizleyici ve Betty Boop Oje çeşitlerinde yer alan fırsatlar merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya!

Kobalt Üç Kişilik Koltuk
• Demonte teslim edilir
• 18 mm oturma alanı sünger kalınlığı
• Kol kısmı masif ahşap

ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya!

3'lü Zigon Sehpa Takımı
• Demonte teslim edilir
• Metal ayak

ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya!

Silindir Puf
• 100 kg taşıma kapasitesi

ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya!

Zebra Tv Ünitesi
• Demonte teslim edilir
• Kurulum ekipmanları dahildir