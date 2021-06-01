ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya!
ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğunda yer alan yeni ürünlerin listesi marketlere fırsatları değerlendirmek üzere gidecek olanlarında aklında yer ediniyor. ŞOK'ta bu hafta Golf Maraşım Kesme, Mintax Sirkeli Genel Temizleyici, SuperFresh Mısır Konservesi, Red Bull Enerji İçeceği, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü, Betty Boop Oje Çeşitleri, Gliss Nutribalance /Bio-Tech/Million Gloss Şampuan, Ariel Toz Deterjan, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Waffle Kurulama Bezi Dikdörtgen, Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı ürünleri tercih edileceğe benziyor.
ŞOK'ta bakım ürünlerinde %30 indirim! ŞOK aktüel kataloğuyla evinizin dört bir yanına gelecek kampanya yarın başlıyor. ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünler duyuruldu. Bakım, mutfak ve eş eşyası ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı, 3'ü 1 Arada French Press, Red Bull Enerji İçeceği, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Golf Maraşım Kesme, Mintax Sirkeli Genel Temizleyici ve Betty Boop Oje çeşitlerinde yer alan fırsatlar merak konusu oldu.